OFFICIAL: ไลป์ซิกรวบ'เอ็นคุนคู'ดาวโรจน์เปแอสเช

แอร์เบ ไลป์ซิก แถลงคว้า คริสโตเฟอร์ เอ็นคุนคู ตัวรุกอนาคตไกลของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ร่วมทัพ ด้วยสัญญา 5 ปี

ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุด U-21 เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของเปแอสเช ก่อนถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรตั้งแต่ปี 2015 พร้อมทำไป 11 ประตู จาก 78 เกม

