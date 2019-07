OFFICIAL: ไลป์ซิกซื้อขาด'ลุคแมน'จากเอฟเวอร์ตัน

แอร์เบ ไลป์ซิก แถลงคว้า อเดโมลา ลุคแมน ดาวรุ่งของเอฟเวอร์ตัน ร่วมทัพแบบถาวร ด้วยสัญญา 5 ปี คาดค่าตัว 25 ล้านยูโร

ตัวรุกทีมชาติอังกฤษชุด U21 เคยย้ายมาเล่นกับ ไลป์ซิก ด้วยสัญญายืมตัว ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล 2017-18 พร้อมทำผลงานได้น่าประทับใจ เมื่อยิงไป 5 ประตู จาก 11 เกมในบุนเดสลีก้า

