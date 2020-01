OFFICIAL: ไม่มีที่ลง! มิลานปล่อยยืม'โรดริเกวซ'ไปพีเอสวี

พีเอสวี ไอน์โฮเฟน แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงยืมตัว ริคาร์โด้ โรดริเกวซ แบ็คซ้ายของเอซี มิลาน มาร่วมทีมจนจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะวัย 27 ปี ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงดำตั้งแต่ซัมเมอร์ปี 2017 และยึดตำแหน่งตัวจริงทางกราบซ้ายตลอด 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา

ทว่าในฤดูกาลนี้ เตโอ แอร์กน็องเดซ แบ็คซ้ายคนใหม่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรง กดไปแล้ว 6 ประตู 2 แอสซิสต์ จาก 19 นัดที่ลงสนามรวมทุกรายการ ทำให้เจ้าตัวได้ลงสนามเพียง 5 นัด

ฟูลแบ็คชาวสวิสจึงตัดสินใจย้ายมาเล่นแบบยืมตัวกับทีมดังลีกดัตช์ เพื่อโอกาสติดทีมชาติไปลุยยูโร 2020 ในซัมเมอร์นี้

On loan till the end of the season.

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/xr8T6zpMvS