OFFICIAL: ไม่มีที่ลง! ท็อฟฟี่ปล่อยยืมซานโดรกลับสเปน

เอฟเวอร์ตัน ตกลงปล่อย ซานโดร รามิเรซ ย้ายไปเล่นกับ เรอัล บายาโดลิด ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

กองหน้าวัย 23 ย้ายมาเล่นในถิ่น กูดิสัน พาร์ค ในปี 2017 ด้วยสัญญา 4 ปี แต่เขามีปัญหาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลที่นี่ และได้รับโอกาสลงเล่นเพียง 15 นัดในฤดูกาลแรก ก่อนถูกปล่อยไปเล่นกับ เซบีญา และ เรอัล โซเซียดัด ในสัญญายืมตัวตามลำดับ

✍🏻💜 Agreement with @Everton for the loan of Sandro until the end of the season. Welcome! 😊#pucela #RVFichajes pic.twitter.com/bRtOC5hYS1