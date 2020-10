OFFICIAL: ไบรท์ตันเซ็นฟรี'เวลเบ็ค'คืนพรีเมียร์ลีก

ไบรท์ตัน ประกาศคว้า แดนนี เวลเบ็ค แบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญา 1 ปี และจะใส่เสื้อหมายเลข 18

ดาวยิงชาวอังกฤษกลายเป็นแข้งไร้สังกัด หลังยกเลิกสัญญากับวัตฟอร์ดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

ล่าสุดศูนย์หน้าวัย 29 ได้ต้นสังกัดใหม่ หลังเซ็นสัญญากับไบรท์ตันจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ และมีลุ้นอยู่ในทีมชุดดวลกับ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน ในวันจันทร์นี้ทันที

สำหรับเวลเบ็คเติบโตขึ้นมาจากอคาเดมีของแมนฯยูฯ ก่อนก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ จากนั้นเขาย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลและวัตฟอร์ด พร้อมทำสถิติติดทีมชาติอังกฤษ 42 เกม ทำได้ 16 ประตู

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️