OFFICIAL: ไบรท์ตันตั้ง "พอตเตอร์" อดีตโค้ชสวอนซีคุมทัพ

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการแต่งตั้งให้ เกรแฮม พอตเตอร์ รับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยสัญญา 4 ปี

เดอะ ซีกัลส์ เพิ่งจะตัดสินใจแยกทางกับกุนซือคนเก่าอย่าง คริส ฮิวจ์ตัน หลังจบฤดูกาลล่าสุด แม้ว่าจะสามารถพาทีมอยู่รอดปลอดภัยปลอดภัยบนพรีเมียร์ลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าและไม่ตกชั้นก็ตาม

ด้านนายใหญ่คนใหม่อย่าง พอตเตอร์ ปัจจุบันอายุ 44 ปี ส่วนงานล่าสุดคือการเป็นผู้จัดการทีมของสวอนซี ซิตี้ ในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยพาหงส์ขาวจบอันดับ 10 และผ่านเข้ารอบ 8 ทีมในเอฟเอคัพ ก่อนไปแพ้ให้แก่ทีมแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้

✍️ The club are delighted to announce the appointment of Graham Potter as the new head coach of the football club.



📲 Breaking news brought to you by @eToro #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/rfRdm94Czn