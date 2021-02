OFFICIAL : ไทยลีกสนไหมครับ? โอมาร์ แยกทางทีมดังยูเออี

อัล จาซีร่า ประกาศแยกทางกับ โอมาร์ อับดุลราห์มาน แนวรุกชื่อดังทีมชาติยูเออี เป็นที่เรียบร้อย ด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่าย

ดาวเตะวัย 29 ปี เพิ่งย้ายกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดกับ อัล จาซีร่า เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา แต่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนัก เมื่อยิงไปเพียง 3 ประตู จากการลงเล่น 21 นัดในลีก กระทั่งล่าสุดแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อย

"สโมสรอัล จาซีรา ประกาศยุติสัญญากับ โอมาร์ อับดุลราห์มาน โดยความยินยอมร่วมกัน สโมสรขอขอบคุณนักเตะสำหรับทุกสิ่งที่เขามอบให้ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับ #PrideAbuDhabi และขอให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในอาชีพนักฟุตบอลและชีวิตส่วนตัว" แถลงการณ์จากสโมสร

Al Jazira Club announces that its contract with Omar Abdulrahman has been terminated by mutual consent.



The Club thanks the player for everything he has provided during his time with the #PrideAbuDhabi and wishes him success in his professional and personal career. pic.twitter.com/Qppetqu2Qw