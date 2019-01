OFFICIAL: ไก่จ๋าลาก่อน! เดมเบเลโยกโซ้ยหมี่เมืองจีน

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงยืนยัน พวกเขาลงปล่อย มุสซา เดมเบเล ย้ายไปเล่นกับ กวางโจว อาร์ แอนด์ เอฟ ในศึก ไชนีส ซูเปอร์ ลีก แล้ว

มิดฟิลด์เบลเยียมย้ายมาเล่นกับไก่เดือยทองตั้งแต่ปี 2012 ลงช่วยทีมไปทั้งสิ้น 250 เกม ทำได้ 10 ประตู พร้อมทำสถิติติดทีมชาติ 82 เกม และอยู่ในทีมชุดคว้าอันดับสามฟุตบอลโลก 2018

ดาวเตะวัย 31 เซ็นสัญญากับ 3 ปี กับสโมสรดังของเมืองจีน คาดค่าตัว 11 ล้านปอนด์ Editor Picks แปลกตรงไหน? บิเอลซาเผยสอดแนมคู่แข่งลีดส์ทุกทีม

TTL Transfers : เกาะติดตลาดซื้อขายนักเตะ โตโยต้า ไทยลีก 2019

เส้นตายซื้อขาย : ตลาดนักเตะเดือนมกราคม 2019 ปิดเมื่อไหร่?

OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

ทั้งนี้ กวางโจว อาร์ แอนด์ เอฟ จบอันดับ 10 ของตารางเมื่อฤดูกาลก่อน ภายใต้การรั้งบังเหียนของ ดราแกน สตอยโควิช อดีตโค้ชของ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2019