OFFICIAL: "โอบี มิเกล" กลับอังกฤษซบโบโร่

มิดเดิลสโบรห์ ทีมในศึกอีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ ตัดสินใจคว้าตัว จอห์น โอบี มิเกล กองกลางจากเทียนจิน เต๋อด้า มาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาระยะสั้นเพียงแค่จนจบฤดูกาลนี้เท่านั้น

มิดฟิลด์ชาวไนจีเรียเคยค้าแข้งในอังกฤษกับเชลซีนานกว่า 10 ปี ก่อนจะตัดสินใจโยกไปเล่นให้ทีมในไชนีส ซูเปอร์ลีกอย่าง เทียนจิน เต๋อด้า เมื่อเดือนมกราคมในปี 2017 จนกระทั่งหมดสัญญากลายเป็นนักเตะไร้สังกัดมาตั้งแต่ลีกแดนมังกรปิดฤดูกาล 2018 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงเลือกหวนกลับมาโลดแล่นในเมืองผู้ดีอีกครั้งกับสิงห์แดง

