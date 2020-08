OFFICIAL: โรมาเซ็นฟรี'เปโดร'เติมเกมรุก

อาแอส โรมา แถลงคว้า เปโดร ร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาถึงปี 2023

ปีกชาวสแปนิชกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยนต์ หลังจากหมดสัญญากับเชลซีเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ก่อนเขาจะตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายใหม่กับจัลโลรอสซี

"ผมดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่ ผมตื่นเต้นกับความท้าทายครั้งนี้ และการทำตามเป้าหมายที่วางไว้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้" ดาวเตะวัย 33 เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ผมอยากขอบคุณแฟนบอลที่ให้การต้อนรับผม ผมหวังว่าจะทำให้พวกขามีความสุข"

ทั้งนี้ เปโดรคือนักเตะใหม่รายแรกของหมาป่ากรุงโรมในซัมเมอร์นี้ ขณะที่เกม กัลโช เซเรีย อา ฤดูกาลใหม่ จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 19 กันยายน

