OFFICIAL: โมนาโกยืม'มาร์ตินส์'ลุ้นหนีตาย

โมนาโก แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงยืม เกลสัน มาร์ตินส์ ปีกความเร็วสูงของแอต.มาดริด มาใช้งานจนจบฤดูกาลนี้

ตัวรุกชาวโปรตุกีสเพิ่งย้ายมาเล่นกับทีมตราหมีในฤดูกาลนี้ ทว่าเขากลับได้รับโอกาสลงเล่นอย่างจำกัดจาก ดิเอโก้ ซิเมโอเน ประกอบกับทีมตราหมีกำลังจะได้ตัว อัลบาโร โมราต้า เข้ามาเสริมแนวรุกอีกราย ดังนั้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสเพื่อโอกาสลงสนาม

ปัจจุบันโมนาโกรั้งอันดับ 19 ของตาราง ตามหลังทีมในโซนปลอดภัย 3 คะแนน ขณะที่เหลือโปรแกรมแข่ง 16 เกม

AS Monaco is delighted to announce the arrival of Gelson Martins on loan from Atlético Madrid until the end of the season.#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/pXUHzYJB7R