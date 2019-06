OFFICIAL: โซเซียดาดคว้าหอกดาวโรจน์ดอร์ทมุนด์

เรอัล โซเซียดาด จัดการคว้า อเล็กซานเดอร์ อิซัค กองหน้าอนาคตไกลของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เข้ามาเสริมทัพในแดนหน้า

ดาวยิงวัย 19 ย้ายมาเล่นกับทีมเสือเหลืองในปี 2017 แต่ว่าแทบไม่ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่เลย ก่อนจะถูกปล่อยไปเล่นกับ วิลเลม ทเว แบบยืมตัว เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมระเบิดฟอร์มทำ 13 ประตู จาก 16 เกม

Which one do you prefer? New shirt? New player? We choose both! #OngiEtorriIsak #RealSociedad pic.twitter.com/QRVg9ZOuVj