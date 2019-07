OFFICIAL: แฮร์ธายืดสัญญายืมตัวกรูยิชต่ออีกปี

แฮร์ธา เบอร์ลิน แถลงบนเว็บไซต์สโมสรว่าได้ทำการยืมตัว มาร์โก กรูยิช กองกลางจากลิเวอร์พูลต่อไปอีก 1 ฤดูกาล

มิดฟิลด์วัย 23 ปี ไม่สามารถแจ้งเกิดในถิ่นแอนฟิลด์ได้ ทำให้ถูกปล่อยยืมไปให้กับทั้งเรดสตาร์ เบลเกรด, คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ และแฮร์ธา เบอร์ลิน

และด้วยผลงานยิง 5 ประตู กับอีก 1 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 23 นัด ในฤดูกาลล่าสุด ทำให้ทีมหญิงชราแห่งเบอร์ลินจัดการขยายสัญญายืมตัวออกไป พร้อมกับต้องจ่ายค่ายืมตัว 2 ล้านปอนด์ และมีโบนัสในอนาคตอีก 5 แสนปอนด์

Marko Grujić is staying! ✍️



We've agreed to loan the midfielder for another year from @LFC 🔵⚪#hahohe pic.twitter.com/k1PnAVrS8u