OFFICIAL: แมนฯ ยูฯ ปิดดีลเซ็น "ดิยัลโล" ถึงปี 2025

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร ยืนยันเรื่องการคว้าตัว อาหมัด ดิยัลโล ตราโอเร มาเสริมทัพแบบเต็มตัว โดยเซ็นสัญญาจนถึงปี 2025 พร้อมพ่วงเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก 1 ปี

ปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงคว้าปีกวัย 18 ปี ไปร่วมทัพตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทว่ายังติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตทำงาน รวมถึงการตกลงรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญายังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้นักเตะต้องอยู่ค้าแข้งกับอตาลันต้าไปก่อน

กระทั่งล่าสุด ยูไนเต็ดได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในอังกฤษให้แข้งชาวไอวอรีโคสต์เป็นที่เรียบร้อย และเมื่อนักเตะได้รับใบอนุญาตทำงาน ก็จะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ได้ทันที

