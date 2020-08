OFFICIAL: แมนฯ ยูฯ ต่อสัญญา วิลเลียมส์ ถึงปี 2024

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ แบรนดอน วิลเลียมส์ ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน ในปี 2024

ฟูลแบ็ควัย 19 ปี เข้ามาร่วมทีมเยาวชนของปีศาจแดงตั้งแต่อายุเพียงแค่ 7 ปีเท่านั้น ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ โดยได้โอกาสลงเล่นรวมทุกถ้วยไปถึง 33 นัด และยิงได้ 1 ประตู ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3-3

“การเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งสำหรับตัวผมและครอบครัว กับการอยู่ที่ยูไนเต็ดตั้งแต่ผมอายุ 7 ขวบ มันคือความฝันที่เป็นจริงที่ได้เล่นในทีมชุดใหญ่ มันต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไปให้ถึงจุดนี้ และมันพิเศษมากสำหรับผมที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีม"

