OFFICIAL: แมนฯ ซิตี้ประกาศต่อสัญญาเป๊ปถึงปี 2025

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกุนซืออย่าง เป๊ป กวาร์ดิโอลา ไปจนถึงปี 2025

เทรนเนอร์สายเลือดกาตาลันเหลือสัญญากับเรือใบสีฟ้าจนจบฤดูกาลเท่านั้น กระทั่งล่าสุดเขาก็ตัดสินใจขยายสัญญาเพิ่มอีก 2 ปีแล้ว

ขณะที่รายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ จะเป็นการสัญญาแบบการันตีเบื้องต้น 1 ปี ส่วนในปีที่ 2 มีการใส่เงื่อนไขให้สามารถยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้ด้วย หากว่ามีฝ่ายไหนต้องการแยกทางกัน

The Journey Continues…



We’re delighted to announce @PepTeam has signed a new two-year contract ✍️ #ManCity pic.twitter.com/FI41S0j5OH