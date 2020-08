OFFICIAL: แมนฯ ซิตี้ เปิดตัว "เฟร์ราน ตอร์เรส" ร่วมทัพ

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการคว้าตัว เฟร์ราน ตอร์เรส แนวรุกจากบาเลนเซียมาเสริมทัพ โดยเซ็นสัญญาจนถึงปี 2025

ปีกวัย 20 ปี ถือเป็นเด็กปั้นชาวเมืองบาเลนเซียขนานแท้ โดยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2017 ก่อนจะก้าวมาเป็นกำลังหลักของทัพค้างคาวไฟเต็มตัวเมื่อฤดูกาลที่เพิ่งจบไป ซึ่งได้ลงเล่นรวมทุกถ้วยทั้งหมด 44 เกม ยิงได้ 6 ประตู และทำอีก 8 แอสซิสต์

“ผมมีความสุขมากที่ได้เข้ามาอยู่กับซิตี้ นักเตะทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในเกมรุกของทีม และซิตี้เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นเกมรุกดีที่สุดในโลกฟุตบอล" ดาวเตะชาวสเปน กล่าวกับ mancity.com

