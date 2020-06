OFFICIAL: แมนฯ ซิตี้ ดวล ลิเวอร์พูล ที่เอติฮัด สเตเดี้ยม

สภาเมืองแมนเชสเตอร์ ยืนยันเรื่องการอนุญาตให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงแข่งขันพรีเมียร์ลีกพบกับลิเวอร์พูล ในสนามเอติฮัด สเตเดี้ยม และไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้สนามกลาง

ก่อนหน้านี้ทางพรีเมียร์ลีกมีเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องการให้เรือใบสีฟ้าลงเล่นในรังเหย้าดวลหงส์แดง เพราะอาจมีแฟนบอลจำนวนมากมารวมตัวกันนอกสนาม ในภาวะที่โควิด-19 ยังไม่หยุดระบาดในอังกฤษ

กระทั่งล่าสุด สภาเมืองแมนเชสเตอร์ตัดสินใจให้เกมนี้สามารถลงเตะในเอติฮัด สเตเดี้ยมได้แบบสนามปิดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคมนี้ แข่งขันตามเวลาไทย 2.15 น.

An update from the Council on the upcoming fixture at the Etihad Stadium between @ManCity and @LFC https://t.co/NvbgUpdrFS