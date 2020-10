OFFICIAL: แมนฯยูฯเซ็น'เปลลิสตรี'ส่งท้ายตลาด

แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศคว้า ฟากุนโด้ เปลิสตรี ดาวรุ่งของเปนารอล ด้วยสัญญา 5 ปี พ่วงอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี

ปีกวัย 18 ทะลุขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของเปนารอลในปี 2019 ลงช่วยทีมในลีกสูงสุดอุรุกวัยไป 37 เกม ทำได้ 2 ประตู โดยเขากลายเป็นนักเตะใหม่คนที่ 4 ที่ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ ต่อจาก อเล็กซ์ เตลเลส, อาหมัด ตราโอเร และเอดินสัน คาวานี รุ่นพี่ชาวอรุกวัย

"แมวมองของเราติดตามฟากุนโด้มานานแล้ว เราเชื่อว่าเขาจะเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงในระยะยาว เราเข้าใจว่าเขาต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษ แต่เขามีความเร็วและความสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้" โอเล กุนนาร์ โซลชา กล่าวถึงลูกทีมคนใหม่

"ฟากุนโด้จะมีศูนย์ฝึกที่สมบูรณ์แบบต่อพัฒนาการของเขาที่แมนฯยูฯ เขามีเทคนิคพร้อมสรรพและทัศนคิตที่ถูกต้องสำหรับการเป็นนักเตะระดับท็อป เรากำลังตั้งตารอที่ได้ร่วมงานกับเขา และเติมเต็มศักยภาพของเขาในอนาคต"

