OFFICIAL: แมนฯยูฯมาตามนัดเปิดตัว'วาน-บิสซาก้า'

แมนฯ ยูฯ แถลงคว้า อารอน วาน-บิสซาก้า เป็นผู้เล่นใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยสัญญา 5 ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีกหนึ่งปี

ปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงคว้ากองหลังวัย 21 จาก คริสตัล พาเลซ ด้วยค่าตัวเบื้องต้น 45 ล้านปอนด์ บวกกับโบนัสในอนาคตอีก 5 ล้านปอนด์ เมื่อลงสนามครบตามที่ตกลงกันไว้

แนวรับทีมชาติอังกฤษชุด U21 ผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรตั้งแต่วันพฤหัสฯที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะได้รับการเปิดตัวเป็นผู้เล่นคนใหม่ของเร้ดเดวิลส์

ทั้งนี้ วาน-บิสซาก้า ขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของยูไนเต็ด เป็นรองแค่ ปอล ป็อกบา (89 ล้านปอนด์), โรเมลู ลูกากู (76 ล้านปอนด์), อังเคล ดิ มาเรีย (59.7 ล้านปอนด์) และเฟร็ด (52 ล้านปอนด์) พร้อมทั้งเป็นแข้งใหม่รายที่สองของทีมในซัมเมอร์นี้ต่อจาก แดเนียล เจมส์ ปีกดาวรุ่งจาก สวอนซี ซิตี้ ที่ย้ายมาด้วยค่าตัว 18 ล้านปอนด์

"มันเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้ว่ามีนักเตะจำนวนไม่มากที่มีโอกาสจะได้พูดแบบนี้" วาน-บิสซาก้า กล่าว

"ผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผมจะไปพักร้อนสักพักหนึ่งหลังจบการแข่งขันยูโร(กับทีมชาติอังกฤษ U-21) แต่ผมจะตั้งตารอที่จะได้เริ่มต้นฝึกซ้อมกับกุนซือคนใหม่และเพื่อนร่วมทีมใหม่ของผมในการทัวร์ปรีซีซั่น"

