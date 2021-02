OFFICIAL: แมนฯยูฯปล่อยโรโฮซบ'โบคา จูเนียร์ส'

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงปล่อย มาร์กอส โรโฮ ย้ายซบ โบคา จูเนียร์ส ด้วยสัญญาถาวร โดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัว

กองหลังวัย 30 ย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงในปี 2014 แต่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โอเล กุนนาร์ โซลชา หลังถูกปล่อยยืมไปเล่นกับ เอสตูเดียนเตส ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมา

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC