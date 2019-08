OFFICIAL: แฟรงค์เฟิร์ตกระชาก 'ทรัปป์' เฝ้าเสารอบสอง

ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว เควิน ทรัปป์ ผู้รักษาประตูของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาร่วมทีมด้วยค่าตัว 7 ล้านยูโรเรียบร้อยแล้ว โดยมอบสัญญาระยะยาว 5 ปี

นายด่านวัย 29 ปี ถูกอินทรีแดงดำยืมตัวมาใช้งานเมื่อฤดูกาลก่อนและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการเก็บคลีนชีทได้ถึง 12 นัดรวมทุกรายการ จนทำให้สโมสรตัดสินใจเซ็นสัญญาถาวรในที่สุด

Eintracht have re-signed goalkeeper Kevin #Trapp on a five-year contract from @PSG_English.



Great to have you back, Kevin! 🙌🦅 #SGE pic.twitter.com/XZXV6fl8s1