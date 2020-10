OFFICIAL: เอฟเวอร์ตันยืม'โอลเซน'นายด่านโรมา

เอฟเวอร์ตัน แถลงคว้า โรบิน โอลเซน ผู้รักษาประตูจากโรมา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

คาร์โล อันเชล็อตติ ต้องการนายด่านอีกคนเข้ามากดดัน จอร์แดน พิคฟอร์ด นายประตูมือหนึ่งของทีม ที่เล่นผิดพลาดบ่อยครั้งในระยะหลัง ก่อนตัดสินใจดึงมือกาวทีมชาติสวีเดนเข้ามาเสริม

นายทวารวัย 30 ย้ายมาอยู่กับจัลโลรอสซีในปี 2018 ลงเฝ้าเสาไป 27 เกม ก่อนถูกปล่อยไปเล่นกับกายารี ด้วยสัญญายืมตัวในซีซันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โอลเซนถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 6 ของท็อฟฟี่สีน้ำเงินในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก ไนเอลส์ เอ็นคุนคู, อัลลัน, ฮาเมส โรดริเกวซ, อับดูลาย ดูคูเร และเบน ก็อดฟรีย์

🔵 | We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.



Welcome, Robin! #EFC