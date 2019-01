OFFICIAL: เสริมกระดูก! 'สมิธ โรว์'ซบไลป์ซิกสัญญายืม

แอร์เบ ไลป์ซิก แถลงยืนยันคว้า เอมิล สมิธ-โรว์ มิดฟิลด์อนาคตไกลของอาร์เซนอลร่วมทีม ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้

มิดฟิลด์วัย 18 ได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในยุคของ อุไน เอเมรี พร้อมทำผลงานน่าประทับใจยิงไป 3 ประตู จาก 6 เกม ใน ยูโรปา ลีก และ คาราบาว คัพ

อย่างไรก็ดี วอนเดอร์คิดชาวอังกฤษยังเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงจากรุ่นพี่ไม่ได้ ดังนั้น เดอะ กันเนอร์ส จึงตัดสินใจส่งเขาออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในบุนเดสลีก้าแทน

ทั้งนี้ เอมิล สมิธ-โรว์ จะใส่เสื้อหมายเลข 18 รับใช้ แอร์เบ ไลป์ซิก

We are delighted to announce the loan singing of @emilesmithrowe !



The 18-year-old joins us on loan until the end of the season from @Arsenal and will wear the number 18 shirt.



Welcome to Leipzig, Emile!



#DieRotenBullen pic.twitter.com/VSfLZNdNqv