OFFICIAL: เวสต์แฮมเซ็น'เบนราห์มา'ตัวจี๊ดเบรนท์ฟอร์ด

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ประกาศคว้า ซาอิด เบนราห์มาน ปีกตัวจี๊ดของเบรนท์ฟอร์ด ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาด

ขุนค้อนจ่ายเงินเบื้องต้น 4 ล้านปอนด์ สำหรับการยืมแนวรุกวัย 25 ปี พ่วงอ็อปชันซื้อขาดตอนสิ้นฤดูกาลในราคา 21 ล้านปอนด์ และมีโอกาสเพิ่มอีก 5 ล้านปอนด์ในอนาคต

ดาวเตะแอลจีเรียย้ายมาเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดในปี 2018 ลงเล่น 94 เกม ทำไป 29 ประตู กับ 25 แอสซิสต์

ทั้งนี้ เบนราห์มานถือเป็นแข้งใหม่รายที่ 4 ของเวสต์แฮมในซัมเมอร์นี้ ต่อจาก เคร็ก ดอว์สัน, วลาดิเมียร์ คูฟาล และ โตมัส ซูเช็ก ที่ย้ายมาด้วยสัญญาถาวร

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid