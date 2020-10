OFFICIAL: เวสต์แฮมยืม'ดอว์สัน'แนวรับวัตฟอร์ด

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ประกาศคว้า เคร็ก ดอว์สัน เซ็นเตอร์แบ็คจากวัตฟอร์ด ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาด

ขุนค้อนไม่สามารถดึงกองหลังเข้ามาเสริมทีมได้ก่อนตลาดยุโรปปิดในวันที่ 5 ตุลาคม หลังพลาดเป้าหมายอย่าง เจมส์ ทาร์คอฟสกี้ แนวรับจากเบิร์นลีย์ และ ฟิกาโย โทโมริ ดาวรุ่งจากเชลซี

ล่าสุดทีมของ เดวิด มอยส์ จึงต้องหันไปยืมปราการหลังจากแตนอาละวาดเข้ามาแทน เพราะตลาดซื้อขายระหว่างทีมต่างดิวิชันในอังกฤษยังเปิดทำการถึงวันที่ 16 ตุลาคม

นอกจากปล่อยดอว์สันแล้ว วัตฟอร์ดยังลอยแพ ดาริล ยานมัตต์ แบ็คชาวชาวดัตช์ ออกจากทีมด้วย

We are pleased to announce the signing of defender Craig Dawson on a season-long loan from Watford.