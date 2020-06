OFFICIAL: เวสต์แฮมปล่อย 3 แข้งหลังหมดสัญญาสิ้นเดือน

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการอำลาทีมของ ปาโบล ซาบาเลต้า, คาร์ลอส ซานเชซ และ เจเรมี เอ็นจาเกีย ซึ่งทั้ง 3 คนจะหมดสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

แบ็คขวาจอมเก๋าชาวอาร์เจนไตน์โยกมาค้าแข้งกับขุนค้อนแบบไม่มีค่าตัว หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2017 โดยลงเล่นไปทั้งหมด 80 เกม ยิงได้ 1 ประตูในเกมเอฟเอคัพที่ชนะจิลลิงแฮม 2-0 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ส่วนกองกลางชาวโคลอมเบียย้ายจากฟิออเรนตินามาเล่นในถิ่นลอนดอน สเตเดี้ยมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี 2018 แต่กลับประสบปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องพักยาว และได้โอกาสลงสนามเพียงแค่ 18 เกมเท่านั้น

West Ham United has issued the Club's Retained List of players, with Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez and Jeremy Ngakia all to leave the Club when their respective contracts expire on Tuesday 30 June.