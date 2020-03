OFFICIAL: เลื่อนยูโร 2020 ไปจัดปี 2021

สหพันธ์ลูกหนังยุโรป แถลงยืนยัน ฟุตบอลยูโร 2020 จะถูกเลื่อนไปแข่งในปี 2021 แทน

ยูฟามีนัดประชุมผ่านวีดีโอกับตัวแทนของสมาคมฟุตบอลทั้ง 55 ชาติ, คณะกรรมการสมาคมสโมสรยุโรป และบอร์ดบริหารของลีกยุโรป เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการจัดศึกยูโร 2020 รวมถึงศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก และ ยูโรปา ลีก ในฤดูกาลนี้ หลังตอนนี้ลีกทั่วยุโรปต้องหยุดชะงัก เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ล่าสุดยูฟายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลยูโรป 2020 ออกไป 1 ปี เพื่อสุขภาพของนักเตะ, ทีมสตาฟฟ์ และแฟนบอล รวมถึงต้องการเปิดโอกาสให้ฟุตบอลลีกและถ้วยสโมสรยุโรปแข่งกันให้เสร็จด้วย

ก่อนหน้านี้สมาคมฟุตบอลนอร์เวย์แจ้งข่าวนี้ออกมาแล้ว พร้อมระบุว่า ศึกยูโรครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม ในปี 2021

