OFFICIAL: เลสเตอร์รวบ'อุนแดร์'แนวรุกโรมา

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงยืนยันคว้า เซนิซ อุนแดร์ ตัวรุกของโรมา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล คาดมีอ็อปชันซื้อขาดหลังจบซีซัน

แนวรุกวัย 23 ย้ายมาเล่นกับจัลโลรอสซีในปี 2017 ทำไป 17 ประตู จาก 88 เกม แต่เขาได้รับโอกาสอย่างจำกัดในยุคของ เปาโล ฟอนเซก้า ล่าสุดเขาจึงตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในถิ่นคิงเพาเวอร์ สเตเดี้ยม ซึ่งจะทำให้เขาได้เล่นร่วมกับ คักลาร์ โซยุนคู เพื่อนร่วมทีมชาติ

"ผมแทบที่จะรอลงฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ไม่ไหวแล้ว ผมต้องการลงเล่นในอังกฤษมาตลอด และนี่โอกาสดีที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก" ดาวเตะทีมชาติตุรกี กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ผมจะพยายามช่วยเพื่อนร่วมทีมทั้งในและนอกสนาม ผมเชื่อว่าผมพัฒนาตัวเองได้ทุก ๆ วัน ผมคิดว่าผมมีความเร็วและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูเพื่อเพื่อนร่วมทีมได้"

"ผมรู้สึกดีมาก เพราะเพื่อสนิทของผมเล่นกับเลสเตอร์ ผมมีความสุขที่จะได้เล่นกับ คักลาร์ (โซยุนคู) และผมดูเกมเลสเตอร์บ่อยเพราะเขา"

#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken