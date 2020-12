OFFICIAL: เลสเตอร์ต่อสัญญาอีแวนส์ถึงปี 2023

เลสเตอร์ ซิตี้ ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสร เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองหลังตัวเก่งของ จอนนี อีแวนส์ ออกไปจนถึงปี 2023

เซ็นเตอร์ฮาล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือย้ายจากเวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน มาค้าแข้งในถิ่นคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม เมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี 2018 โดยลงเล่นไปแล้ว 89 นัด ทำได้ 3 ประตู

“ผมมีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีม ผมจะทำเต็มที่เพื่อสโมสร และดีใจที่สโมสรเชื่อมั่นในตัวผม" แนวรับวัย 32 ปี กล่าวผ่าน LCFC TV

