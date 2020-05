OFFICIAL: เรือดวลปืน! พรีเมียร์ลีกคัมแบ็ค 17 มิ.ย.

พรีเมียร์ลีก แถลงยืนยันเรื่องกำหนดการกลับมาแข่งขันฤดูกาล 2019-2020 อีกครั้ง ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ โดยเริ่มจากเกมตกค้าง 2 คู่

ศึกลูกหนังเมืองผู้ดีต้องหยุดพักการแข่งขันชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ล่าสุดทุกทีมสามารถให้นักเตะกลับมาลงฝึกซ้อมแบบรวมกลุ่มตามปกติได้แล้ว เพื่อเตรียมกลับมาแข่งอีกครั้ง

ขณะที่โปรแกรมคัมแบ็คในคืนวันพุธที่ 17 มิถุนายน จะเป็นนัดตกค้าง 2 คู่ ได้แก่ แอสตัน วิลลา พบกับ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบกับ อาร์เซนอล ส่วนการแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์อย่างเต็มรูปแบบจะเริ่มในช่วงวันที่ 19-21 มิถุนายน

#PL Shareholders also approved a proposal that would see all 92 remaining matches broadcast live in the UK by the League’s existing broadcast partners



