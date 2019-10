OFFICIAL: เริ่มต้นใหม่! แคมป์เบลล์เปิดตัวคุมทีมลีกวัน

เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด ทีมในลีกวันของประเทศอังกฤษ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้แต่งตั้งโซล แคมป์เบลล์ อดีตกองหลังระดับตำนานของท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และอาร์เซนอล เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยเซ็นสัญญาถึงปี 2022

Southend United are delighted to announce the appointment of Sol Campbell as the club's new first team manager.



Welcome to #Blues, Sol 👊