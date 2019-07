OFFICIAL: เปแอสเชรวบ'ซาราเบีย'ตัวจี๊ดเซบีญา

แชมป์ลีกเอิงแถลงคว้ากองกลางตัวรุกของเซบีญาร่วมทัพ ด้วยสัญญา 5 ปี

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง คว้า ปาโบล ซาราเบีย มิดฟิลด์ตัวจี๊ดของเซบีญาร่วมทัพ ด้วยสัญญา 5 ปี

ตัวรุกวัย 27 ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซันที่ผ่านมา เมื่อทำไป 23 ประตู กับ 17 แอสซิสต์ จาก 52 เกม และการที่เขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงปีเดียว ทำให้ตกเป็นเป้าเสริมทัพของหลายทีมชั้นนำในยุโรป



ล่าสุดเปแอสเชกลายเป็นทีมที่ได้ตัวดาวเตะสแปนิชไปครอง คาดค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่ราว 20 ล้านยูโร

ทั้งนี้ ซาราเบียย้ายจากเกตาเฟมาเล่นกับเซบีญาตั้งแต่ปี 2016 ทำไป 43 ประตู จาก 151 เกม