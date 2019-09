OFFICIAL: เปแอสเชยืม'ริโก้'นายด่านเซบีญา

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แถลงคว้า เซร์คิโอ ริโก้ นายประตูของเซบีญา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

มือกาวชาวสแปนิชย้ายมาเล่นกับ ฟูแลม ด้วยสัญญายืมตัวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะเก็บข้าวของออกมาเล่นแบบยืมตัวอีกครั้งในปารีส

The Spanish goalkeeper joins the club on a one-year loan until June 30, 2020.



The Spanish goalkeeper joins the club on a one-year loan until June 30, 2020.



