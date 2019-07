OFFICIAL: เปแอสเชมือไวคว้าโกลดาวรุ่งเชลซี

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แถลงคว้า มาร์ซิน บัลก้า ผู้รักษาประตูอนาคตไกลของเชลซีร่วมทัพ ด้วยสัญญา 2 ปี

นายด่านทีมชาติโปแลนด์รุ่น U20 ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสิงห์บลูที่เพิ่งหมดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนเซ็นสัญญาย้ายมาเฝ้าเสากับปาริเซียงแบบไม่มีค่าตัว

Paris Saint-Germain is pleased to announce the arrival of Marcin Bulka



The Polish goalkeeper has signed a 2 year contract with the rouge et bleu until 30 June 2021!



