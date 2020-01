OFFICIAL: 'เบน อาร์กฟา'ได้ที่ลงซบทีมโรนัลโด้

เรอัล บายาโดลิด แถลงคว้า ฮาเต็ม เบน อาร์กฟา ร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาล

ปีกชาวฝรั่งเศสกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากตัดสินใจแยกทางกับ แรนส์ ต้นสังกัดในลีกเอิง

😱💜 Ben Arfa!



He joins Real Valladolid for the rest of the season



Welcome!#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/Cm9DqKMSZN