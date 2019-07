OFFICIAL: เติมเกมรุก! พาเลซเซ็นอายิวผู้น้องถาวร

คริสตัล พาเลซ แถลงยืนยัน สโมสรคว้า จอร์แดน อายิว แนวรุกจาก สวอนซี ซิตี้ แบบถาวร แต่ไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใด

ดาวยิงชาวกานาย้ายมาเล่นกับปราสาทเรือนแก้ว ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซีซันก่อน พร้อมทำไป 2 ประตู จาก 25 เกม

