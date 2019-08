OFFICIAL: เติมกระสุน! เวสต์แฮมรวบกองหน้าบาเซิล

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แถลงคว้า อัลเบียน อาเยติ ดาวยิงของบาเซิลร่วมทัพ ด้วยสัญญา 4 ปี พ่วงอ็อปชันขยายสัญญาอีก 2 ปี คาดค่าตัว 8 ล้านปอนด์

กองหน้าวัย 22 เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของบาเซิลและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ พร้อมทำไปมากกว่า 40 ประตู ตลอด 3 ฤดูกาลที่ผ่านมา จนถูกเรียกติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดใหญ่ไปแล้ว 3 นัด ทำได้ 1 ประตู

"ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ ผมยินดีมาก ๆ ที่ได้มาอยู่กับสโมสรใหญ่แบบนี้" อาเยติ เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"เมื่อผมทราบถึงความสนใจจากเวสต์แฮม ผมไม่ต้องคิดซ้ำสองถึงการเซ็นสัญญากับสโมสรที่มีประวัติในพรีเมียร์ลีกมายาวนานแบบนี้เลย นี่คือวันสำคัญของผมและครอบครัว"

