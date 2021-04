OFFICIAL: เดอ บรอยน์ ต่อสัญญาแมนฯ ซิตี้ ถึงปี 2025

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ เควิน เดอ บรอยน์ ออกไปจนถึงปี 2025

กองกลางชาวเบลเยียมย้ายจากโวล์ฟสบวร์กมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้เมื่อปี 2015 และพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วในปัจจุบัน พร้อมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย, เอฟเอคัพ 1 สมัย, ลีกคัพ 1 สมัย รวมถึงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ 1 สมัย

“ผมไม่มีความสุขไปกว่านี้แล้ว ตั้งแต่ร่วมงานกับซิตี้ในปี 2015 ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ผมรักแฟนบอลมาก ๆ ครอบครัวของผมย้ายมาตั้งรกรากที่แมนเชสเตอร์ และเกมของผมเองก็พัฒนาไปได้ดีมาก" เดอ บรอยน์ กล่าวกับ mancity.com

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️



Tap to read the full story ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re