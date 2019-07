OFFICIAL: เดี๋ยวเงินบูด! ไก่ทุบสถิติสโมสรคว้าเอ็นดอมเบเล

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ จัดการคว้าตัว ต็องกีย์ เอ็นดอมเบเล กองกลางจากโอลิมปิก ลียง มาเสริมทัพด้วยค่าตัว 53.7 ล้านปอนด์ ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรด้วย

มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศส จะเซ็นสัญญาระยะยาวร่วมทัพไก่เดือยทองไปจนถึงปี 2025 โดยมีค่าตัวเบื้องต้น 53.7 ล้านปอนด์ บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขในสัญญาอีก 9 ล้านปอนด์

และด้วยจำนวนค่าตัวเบื้องต้น 53.7 ล้านปอนด์นี้ ยังถือเป็นการทำลายสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสเปอร์สด้วย โดยก่อนหน้านี้เป็น ดาวินซอน ซานเชซ ซึ่งย้ายมาจากอาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัมเมื่อปี 2017 ด้วยค่าตัว 42 ล้านปอนด์

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.



🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g