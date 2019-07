แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศบนเว็บไซต์ทางการของสโมสรว่าได้ใช้ออปชันซื้อ แองเจลิโน แบ็คซ้ายของพีเอสวีกลับมาร่วมทีมอีกครั้ง ด้วยราคา 12 ล้านยูโร พร้อมมอบสัญญา 4 ปี

ฟูลแบ็ควัย 22 ปีย้ายเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนของเรือใบสีฟ้าตั้งแต่ปี 2013 แต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ ทำให้ถูกปล่อยยืมไปให้กับทั้งนิวยอร์ก ซิตี้, คิโรนา, มายอร์ก้า และเบรด้า ก่อนจะเซ็นสัญญาถาวรกับพีเอสวีในซัมเมอร์ปี 2018 ด้วยราคา 5.5 ล้านปอนด์ พร้อมออปชันซื้อกลับในอนาคต

และแม้จะผ่านไปเพียงฤดูกาลเดียว แต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงของแบ็คซ้ายสแปนิชกับทีมดังลีกดัตช์ ยิง 1 ประตู กับอีก 9 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 34 นัด ทำให้สโมสรเทรเบิลแชมป์ไม่รอช้าใช้ออปชันซื้อกลับมาทันที

