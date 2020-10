OFFICIAL: เคยซ้อมกับอลิสซอน! ลิเวอร์พูลคว้าโกลเด็กบราซิล

ลิเวอร์พูล ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว มาร์เซโล ปิตาลูก้า ผู้รักษาประตูจากฟลูมิเนนเซมาเสริมทัพ

นายด่านดาวรุ่งชาวบราซิลวัย 17 ปี เป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติบราซิลชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เมื่อปี 2019 แต่เป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามแม้แต่นัดเดียว

ขณะเดียวกัน มาร์เซโล ปิตาลูก้า ยังเคยมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับ อลิสซอน เบ็คเกอร์ มาแล้ว เมื่อครั้งที่มือกาวตัวเก่งของหงส์แดงไปเยี่ยมชมสโมสรฟลูมิเนนเซ ระหว่างพักเบรกพรีเมียร์ลีกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากทางฟลูมิเนนเซนั้นมี มูเรียล เบ็คเกอร์ ผู้รักษาประตูพี่ชายแท้ ๆ ของ อลิสซอน ร่วมทีมอยู่ด้วยนั่นเอง

