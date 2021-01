OFFICIAL: อาแย็กซ์คว้า'อัลแลร์'จากเวสต์แฮม

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม คอนเฟิร์มคว้า เซบาสเตียน อัลแลร์ ดาวยิงจาก เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 22.5 ล้านยูโร เซ็นสัญญาถึงปี 2025

กองหน้าทีมชาติไอวอรีโคสต์ย้ายมาเล่นกับขุนค้อนในปี 2019 ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 45 ล้านปอนด์ แต่เขาไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ และกลายเป็นตัวเลือกเบอร์สองในแนวรุกต่อจาก มิคาอิล อันโตนิโอ

Bonjour @HallerSeb 😍



Welcome our new striker in the comments! #CestSébastien