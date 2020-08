OFFICIAL: อาร์เซนอล แถลงเซ็น มารี, เซดริก ร่วมทัพถาวร

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการเซ็นสัญญาถาวรให้กับ 2 นักเตะอย่าง ปาโบล มารี และ เซดริก โซอาเรส

เริ่มจากในรายของเซ็นเตอร์ฮาล์ฟชาวสเปน ถูกยืมตัวมาจากฟลาเมงโก้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้ลงสนามไปเพียงแค่ 3 นัด ก่อนโชคร้ายบาดเจ็บในเกมแรกที่พรีเมียร์กลับมารีสตาร์ทซึ่งบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 เมื่อเดือนมิถุนายน

ด้านแบ็คขวาชาวโปรตุกีส ถูกยืมตัวมาจากเซาแธมป์ตันเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเช่นกัน โดยได้ลงสนามไปทั้งหมด 5 เกม และยิงได้ 1 ประตู ในเกมถล่มนอริช ซิตี้ 4-0 ซึ่งเป็นเกมแรกที่เจ้าตัวได้รับใช้ต้นสังกัดใหม่ด้วย

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.