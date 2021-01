OFFICIAL: อาร์เซนอลแยกทางโซคราติส

อาร์เซนอล แถลงยืนยัน สโมสรบรรลุข้อตกลงยกเลิกสัญญากับ โซคราติส ปาปาสตาโธปูลอส ด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายแล้ว

แนวรับวัย 32 ย้ายมาจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เมื่อซัมเมอร์ปี 2018 ลงช่วยทีมไป 69 เกม ทำได้ 6 ประตู ช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ 1 สมัย

🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent