OFFICIAL: อาร์เซนอลรวบ'กาเบรียล'เสริมแนวรับ

อาร์เซนอล แถลงคว้า กาเบรียล เซ็นเตอร์ฮาล์ฟจากลีลล์ร่วมทัพ คาดค่าตัว 27 ล้านปอนด์ พร้อมจับเซ็นสัญญาระยะยาว

กองหลังวัย 22 เดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับ เดอะ กันเนอร์ส ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก่อนล่าสุดสโมสรจะประกาศยืนยันดีลนี้อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดตัวนักเตะผ่านไลฟ์พูดคุยของ ดาวิด ลุยซ์ และ วิลเลียน

ปราการหลังแซมบ้าย้ายมาเล่นกับลีลล์ตั้งแต่ปี 2017 ก่อนเบียดตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้ในปี 2018 และกลายเป็นตัวหลักของทีมมาตลอด ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาเล่นกับไอ้ปืนใหญ่ และจะใส่เสื้อเบอร์ 6 ลงเล่นในฤดูกาลหน้า

"เรายินดีต้อนรับ กาเบรียล สู่ทีมอาร์เซนอล เขามีคุณภาพหลายด้าน ซึ่งจะช่วยให้แนวรับของเราแข็งแกร่งขึ้น เขาพิสูจน์ให้เห็นกับลีลล์แล้วว่าเขาคือกองหลังที่มีความสามารถหลากหลาย และเรากำลังรอดูการเติบโตของเขาในฐานะนักเตะอาร์เซนอล" มิเกล อาร์เตต้า กล่าวถึงแนวรับคนใหม่

🇧🇷 Welcome to The Arsenal, @biel_m04! 👋 pic.twitter.com/xT1idCej8r