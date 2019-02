OFFICIAL: อัลบาต่อสัญญาบาร์ซา, ค่าฉีก 500 ล.ยูโร

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ จอร์ดี้ อัลบา ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ในปี 2024

แบ็คซ้ายเลือดกาตาลันขนานแท้ ถือเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากลามาเซีย ศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสร แต่เขาย้ายออกไปก่อนจะได้ขึ้นทีมชุดใหญ่ และไปแจ้งเกิดกับบาเลนเซีย จนทำให้ถูกบาร์ซาซื้อตัวกลับมาอีกครั้งด้วยค่าตัวราว 14 ล้านยูโร เมื่อปี 2012 โดยลงสนามไปแล้ว 282 นัด ยิงได้ 14 ประตู พร้อมคว้าแชมป์ร่วมกับทีมไปแล้วถึง 14 รายการ

