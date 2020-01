OFFICIAL: อยู่วูล์ฟส์ไม่รุ่ง! ฟิออเรนตินาดึง'คูโตรเน'กลับบ้าน

ฟิออเรนตินา แถลงคว้า แพทริค คูโตรเน กองหน้าดาวโรจน์ของวูล์ฟส์ กลับมาค้าแข้งใน กัลโช เซเรีย อา อีกครั้ง หลังจากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น

ดาวยิงวัย 22 ย้ายจาก เอซี มิลาน เข้ารังจิ้งจอกสีส้มเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่เขามีปัญหาปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในอังกฤษและฟุตบอลที่นี่

ล่าสุดหัวหอกอิตาเลียนจึงตัดสินใจย้ายกลับบ้านไปเล่นกับม่วงมหากาฬแล้ว ด้วยสัญญายืมตัว 18 เดือน พ่วงอ็อปชันบังคับซื้อขาดในราคา 16 ล้านยูโร

ทั้งนี้ คูโตรเนทำไป 3 ประตู จาก 24 เกมกับวูล์ฟส์

