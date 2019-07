OFFICIAL: อินเตอร์เสริมต่อเนื่องคว้า "ลาซาโร" กลางแฮร์ธา

อินเตอร์ มิลาน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว วาเลนติโน ลาซาโร กองกลางจากแฮร์ธา เบอร์ลิน มาเสริมทัพด้วยสัญญาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ในปี 2023

ก่อนหน้านี้ งูใหญ่คว้านักเตะใหม่มาเสริมแกร่งแล้วถึง 4 ราย ได้แก่ มัตเตโอ โปลิตาโน กองหน้าจากซาสซูโอโล, เอ็ดดี้ ซัลเซโด้ กองหน้าเจนัว, กาเบรียล บราเซา ผู้รักษาประตูจากปาร์มา และ ดีเอโก้ โกดิน กองหลังแอตเลติโก มาดริด ก่อนที่ล่าสุดจะไปดึงดาวเตะวัย 23 ปีมาจากทัพหญิงชราแห่งบุนเดสลีกา

ทั้งนี้ ลาซาโร เป็นเด็กปั้นของ เรดบูลส์ ซัลซ์บวร์ก สโมสรดังของออสเตรีย ก่อนจะโยกมาอยู่กับแฮร์ธาในปี 2017 นอกจากนี้ยังลงเล่นให้ทีมชาติออสเตรียชุดใหญ่ไปแล้ว 23 นัด ยิงได้ 2 ประตู

