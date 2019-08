OFFICIAL: อินเตอร์ยืม'บิรากี้'เสริมแบ็คซ้าย

อินเตอร์ มิลาน แถลงคว้า คริสเตียโน บิรากี้ แบ็คซ้ายของฟิออเรนตินา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปี พ่วงสัญญาซื้อขาดในราคา 12 ล้านยูโร

แนวรับวัย 26 เคยอยู่กับทีมงูใหญ่สองช่วง ในระหว่างปี 2010-12 และ 2014-16 แต่ได้รับโอกาสลงเล่นเพียง 2 เกม ก่อนที่เขาจะย้ายไปสร้างชื่อกับ เปสคารา และ ฟิออเรนตินา จนมีชื่อติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่

